Pablo Castro Pinos saca billete al Mundial

Pablo Castro Pinos mostraba sus credenciales como uno de los grandes de la pesca a nivel nacional. El 'bombero' lo hacía nada menos que en un Nacional donde acumula ya en su larga trayectoria un buen número de éxitos. Esta vez fue el bronce en la competición individual que además le asegura el billete al Mundial de la especialidad y que también ayudó a que Asturias, selección con la que compite desde hace unos años el de Villoria de Órbigo, subiera a lo alto del podio por equipos. Lo hacía además con otros dos leoneses dentro de una selección de 13, Francisco Javier Álvarez Tejedor y Miguel Bao.

El bombero de profesión en el Parque de León acababa con una suma de 102 puestos entre las cuatro mangas disputadas (ejerció de control en otras cuatro) llegando incluso a liderar la competición en la primera jornada, aunque la segunda no se le dio todo lo bien que esperaba debido a la adversa climatología que rodeó el campeonato y con ello cedía hasta la tercera posición de un cuadro de honor que encabezó el asturiano Diego escudero con el oro precediendo a al abulense Sergio Heredero con la plata y al propio Castro Pinos con el bronce.

El Nacional de Salmónidos Mosca también contó con otras cañas leonesas compitiendo por la selección de Castilla y León e incluso por Extremadura como Rubén Santos Becerro o Madrid como José Carlos Pérez.

En cuanto a selecciones autonómicas el éxito fue para Asturias en cuyo combinado estaban los leoneses Castro Pinos, Miguel Bao y Francisco Javier Álvarez Tejedor junto a otros diez compañeros más. La plata iba a parar a manos de Cataluña y el bronce para Galicia mientras que Castilla y León, habitual en estos campeonatos en los puestos de honor, se quedaba a las puertas de las medallas con la cuarta posición final a un puesto en el cómputo global de la tercera plaza. Aitor Fernández, Álvaro Álvarez, Luis Alfonso González Iban, Fernando Valdés, Diego Rancho Francisco y José Miguel Juan.

Madrid, con el leonés José Carlos Pérez, finalizaba en la quinta posición, mientras que Rubén Santos Becerro con Extremadura lo hacía en la octava en un Campeonato de España de Salmónidos Mosca absoluto que contabilizó 128 pescadores, con León como una de las provincias con una destacada presencia a la hora de competir.