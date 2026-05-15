La Bañeza FC disputa el primer asalto a Tercera Federación contra el San José soriano

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La Bañeza inicia mañana (18.00 horas) frente al San José de Soria la semifinal de la fase de ascenso a la Tercera Federación, en lo que supondrá su intento de recuperar la categoría perdida hace varias temporadas, una competición que ha sufrido cambios en relación a la que disputaron los bañezanos en la campaña 2020/2021, la última en la que militaron en 3ª División, una competición que fue dividida en varias fases por motivo de la pandemia del coronavirus y que terminó en el descenso de la entidad bañezana.

El San José finalizó en la segunda posición del Grupo A, con un bagaje superior al de los bañezanos al sumar 67 puntos conseguidos tras 20 victorias, 7 empates y 3 derrotas por los 55 puntos logrados por los bañezanos que le otorgaron la tercera posición del Grupo B.

Siete días después, La Bañeza deberá girar visita al Campo Municipal San Juan, feudo del San José, para dilucidar el pase a la final, en lo que será el último obstáculo para su regreso. La otra eliminatoria por el ascenso la están jugando el Betis de Valladolid y el Turégano de Segovia.