El 17 de mayo se celebra la 27ª carrera de montaña Truchillas Vizcodillo Memorial Oscar Pollán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con 70 participantes inscritos la carrera promete una intensa jornada de recorrido por montaña con el pico Vizcodillo como punto culminante. Tras días de tormentas el Monumento Natural del Lago Truchillas promete un espectáculo de cascadas y saltos de agua en todo el recorrido. Son 15 kilómetros con 1.000 metros de desnivel positivo por este paraje inigualable del sur de la provincia de León.

No están confirmadas las participaciones de los vigentes campeones Palo Villa y Raquel Maestre, pero sí la de otros importantes corredores, como el terceto ganador masculino en el 2025: Raúl Fernández, Héctor Granado o Moises Liébana, ganador en la categoría veteranos.

A destacar también la presencia de Nary Ly, atleta olímpica en Rio de Janeiro 2016. Se espera la llegada del buen tiempo para disfrutar de la montaña más pura en Truchillas.