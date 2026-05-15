Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural: «No todos afrontamos igual las dificultades»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El preparador gallego opinó sobre la plantilla que: «no siento que nadie se haya tirado del barco, pero no todos afrontamos los tramos de dificultad de la misma manera. La gente tiene que llegar motivadita y preparada para competir».

Respecto al partido de hoy en el Reino de León ante el Eibar, que aspira clasificarse al play off de ascenso a Primera División y que llega enrachado a la ciudad cuna del parlamentarismo, afirmó que «si el rendimiento se parece al de Albacete, este rival no solo te gana, sino que te revienta».

Sobre el conjunto armero destacó la capacidad de su plantilla «hecha para competir para lo que ahora está haciendo, con experiencia atrás, y jugadores determinantes arriba, que sabe presionar y si se le da la iniciativa sabe qué hacer con el balón, también en las transiciones y el balón parado, al nivel de otros grandes equipos de la categoría como Las Palmas o Almería».