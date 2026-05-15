La Cultural Leonesa se juega su última carta

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Una Cultural con varias bajas, que merman las opciones de elección de Rubén de la Barrera, recibe a una SD Eibar (16.15, Movistar+ Liga Hypermotion) que llega en racha y a tan solo un punto del play off de ascenso a Primera División. A las distintas ausencias ya conocidas del central Rodri Suárez, el delantero centro Manu Justo (ya no jugará lo que queda de temporada) y el lateral reconvertido en extremo Iván Calero, se han unido las del centrocampista Thiago Ojeda y el extremo Rafa Tresaco.

En el caso del jugador argentino cedido por el Villarreal, que ya se había perdido los últimos duelos, arrastra molestias en la zona del cuádriceps y, según palabras del entrenador culturalista, prefiere no forzar su vuelta ya que «aún no se encuentra suficientemente solidificada y consolidada la cicatrización y supondría un riesgo», manifestó.

Respecto a Tresaco, con muchos claroscuros a lo largo del año y que ha venido alternando su presencia y ausencia en el equipo en los últimos dos meses por diferentes problemas musculares, tiene molestias en el isquiotibial que podrían, no solo impedirle jugar contra el Eibar, sino también perderse la siguiente cita, de nuevo en el estadio Reino de León, ante el Burgos.

Liderando desde el banquillo al Eibar, que ha sido la revelación de la segunda vuelta, se encuentra un Beñat San José que hizo las Américas antes de encontrar una oportunidad al lado de casa (él es nacido en San Sebastián en 1979). Llegó en febrero de 2025 para sustituir a Joseba Etxeberria y dejar noveno a un equipo que coqueteó con la zona baja.

Es también su primera oportunidad en España, tras destacar en el Bolívar boliviano y entrenar también fuera del viejo continente en el Antofagasta y la Universidad Católica chilenos; el Mazatlán y el Atlas mexicanos; el Al-Nasr emiratí; y el Al-Ittihad y el Al-Ettifaq saudíes. En Europa estuvo entrenando entre 2019 y 2021 al Eupen belga, casualmente otro equipo de la academia Aspire, hasta que lo vendió en diciembre a Qatar Sports Investments, el grupo dueño del PSG.

Su prolongación en el campo es Anaitz Arbilla, con 10 temporadas en Eibar y 39 años recién cumplidos el 15 de mayo. Cuatro años lleva ya Jon Bautista, que siempre aporta marcando o asistiendo y el de la irrupción ha sido Martón tras dos malas campañas en Mirandés y Albacete.