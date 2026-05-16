Radicales del Eibar asaltan a peñistas de la Cultural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una tarde que transcurría con total tranquilidad en la calle Maestro Nicolás se ha convertido en el escenario de una batalla campal. Varios coches cargados con radicales del Eibar detuvieron sus vehículos de forma brusca frente a una conocida peña de la Cultural Leonesa. Los ocupantes, que ocultaban sus rostros con pasamontañas y portaban palos, descendieron con la única intención de provocar un altercado y agredir a los allí presentes.

Hasta ese preciso instante, los chavales de la Cultural se encontraban en las terrazas de la zona tomando unas cañas de forma pacífica y disfrutando de la jornada. El ataque sorpresa de los ultras vascos desató el caos de inmediato, obligando a los jóvenes locales a defenderse y generando momentos de enorme tensión.

Durante el enfrentamiento, los implicados comenzaron a lanzarse botellas de cristal que impactaron contra el suelo y el mobiliario urbano, dejando la calle Maestro Nicolás completamente sembrada de cristales rotos y destrozos materiales.

En estos momentos, varias patrullas de la Policía Nacional y Local se han desplegado en la zona para controlar la situación y restablecer el orden. Los agentes persiguen activamente a los alborotadores, quienes se han dispersado y andan corriendo en pandillas por las calles aledañas en un intento de huir de las fuerzas de seguridad. La operación policial continúa abierta para identificar y detener a todos los responsables de estos actos vandálicos.