La Cultural Leonesa vence al Eibar y mantiene viva la ilusión de la permanencia

El gol de Víctor Moreno abrió el triunfo de la Cultural frente al Eibar en el Reino de León. ÁNGELOPEZ

La Cultural mantiene la ilusión de permanecer en Segunda División después de vencer al Eibar en el Reino de León por 2-1 tras los goles anotados por Víctor Moreno en el minuto 58 de partido y a continuación, en el siguiente minuto, marcar el segundo para el equipo leonés el central Barzic. Pese al tanto de Corpas, de penalti, en el minuto 85, el cuadro local sumó los tres puntos que le supone dormir fuera de la posición de colista, al menos hasta que dispute su partido de esta jornada 40 el Real Zaragoza ante el Sporting de Gijón, este domingo a las 21.15 horas.

Así, la Cultural Leonesa se amarra a las matemáticas para seguir con vida a falta de dos jornadas, a pesar de la desventaja de cuatro puntos con la permanencia que marca el Cádiz a falta de seis por disputarse.

Su rival, un Eibar que llegaba lanzado con tan solo una derrota en las últimas doce jornadas, se vio superado, como ya le sucedió en la primera vuelta en Ipurúa, y solo despertó en el tramo final para salir del Reino de León con sus aspiraciones a pelear por el ascenso limitadas, aunque todavía con todo en su mano.

El mejor inicio visitante fue contestado de inmediato con más posesión de balón y buscando las combinaciones por dentro de un conjunto leonés con modificaciones en su once inicial por las bajas y la titularidad, después de muchas jornadas, del brasileño Lucas Ribeiro.

Sin un dominador claro, el partido tenía más color local, a pesar de que la primera llegada con cierto peligro fuera de Magunazelaia al borde de la media hora, sin rematar con precisión tras un error de Barzic, que instantes antes había sido amonestado con tarjeta amarilla.

La segunda parte mantuvo las mismas constantes con un equipo leonés dominador, pero Magunazelaia se resbaló en una escapada cuando se disponía a encarar a un defensor.

El primer cambio activó de inmediato a la Cultural, que tradujo en su primera sustitución en el gol que abrió el marcador por medio de Víctor Moreno tras pase de Radoja.

No tuvo posibilidad de respuesta el Eibar que, solo un minuto después, en otra nueva contra. Lucas Ribeiro puso un balón a Barzic, para que el central croata batiera por bajo al guardameta rival.

El partido enloqueció con un ida y vuelta que buscaba el Eibar que se metió en el partido tras un centro de Adu Ares que, en el intento de despeje, golpeó en el brazo antes de caer, del lateral derecho local Víctor García, señalando pena máxima que transformó Corpas engañando al guardameta culturalista Badía.

A pesar del empuje final, la Cultural se agarró con uñas y dientes a una victoria salvadora porque, a pesar de la distancia de cuatro puntos con la permanencia, todavía llegará a la próxima jornada con posibilidades matemáticas de conseguir la salvación que tanto anhela su afición de seguir en la categoría de plata del fútbol profesional español.