Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha llevado a cabo la construcción del nuevo pump track de Puente Castro. Se trata de una instalación deportiva fruto del compromiso con la promoción del deporte. Esta pista, con sus 505 metros lineales, se ha convertido en la más grande la comunidad autónoma y figura entre las cinco mejores a nivel nacional. Ofrece a los niños, jóvenes y adultos un entorno seguro para la práctica del ciclismo y otras modalidades deportivas sobre ruedas. Esta nueva dotación deportiva viene a completar la oferta de ocio saludable de la ciudad de León y, en especial, del barrio de Puente Castro.

El pump track de Puente Castro ha celebrado el 16 de mayo una jornada repleta de actividad con exhibiciones y talleres que comenzó a las 12.00. Un evento que había tenido que ser cancelado en varias ocasiones por inclemencias meteorológicas.

Durante la jornada los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición a cargo de pilotos profesionales, que mostraron las posibilidades del circuito y su técnica sobre el trazado. Tras la exhibición, los deportistas ofrecieron un taller de aprendizaje dirigido a los niños asistentes, fomentando el acercamiento al deporte y los hábitos de vida saludable.

Los pilotos participantes fueron Gonzalo San Martín Fuentes, Paola Rey, Diego Vázquez, Sergio Veiga y las hermanas Natalia y Cristina Menéndez. El pump track de Puente Castro está diseñado para ser un punto de encuentro deportivo y familiar, y está preparado para albergar eventos de categoría autonómica, consolidando a León como referente en el impulso de instalaciones deportivas modernas y accesibles para toda la ciudadanía.