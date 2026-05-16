España logra plaza a Mundial

Publicado por Lara Acosta Buenos Aires Creado: Actualizado:

ISRAEL 29

Shamir, Tepper, Natsia (3), Nizri (7), Mosindi (4), Dayan (6), Lumbroso (7), Cohen, Sarafati, Levi, Gurman, Bodenheimer (1), Appo, Shneider, Turkenitz (1) y Sosna.

ESPAÑA 36

Pérez de Vargas, Sergey, Serradilla (1), Gurri (2), Garciandia, Serdio (5), Aleix Gómez (3), Dani Fernández (6), Casado (3), Tarrafeta (3), Odriozola (4), Fis (4), Bazán, Parera (1), Nevado (2) y Barrufet (2).

Parciales: 2-2, 4-5, 6-7, 8-9, 10-13, 13-16 (descanso), 16-20, 22-23, 25-27, 26-30, 28-32, 29-26 (final). Árbitros: Cristian Lemes y Mathias Sosa (Uruguay). Excluyeron a Dayan, Natsia, Gurman y Cohen por Isreael: y a Gurri, Serradilla, Garciandia, Bazán por España. Rojas a Bodenheimer y Casado. Incidencias: Vuelta de la eliminatoria clasificatoria al Mundial 2027, en La Casa del Handball Argentina, Buenos Aires.

España selló su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 tras ganar 29-36 a la de Israel en el segundo duelo eliminatorio de la serie disputada en Buenos Aires, lo que representa además un gran paso para asegurar la participación en los JJ OO de Los Ángeles.

Los Hispanos hicieron valer la jerarquía individual y el sistema colectivo sobre el conjunto israelí para quedarse con la eliminatoria con un marcador global con 12 goles de diferencia. Israel no supo capitalizar en el primer tiempo el arranque con ventaja de dos goles y seis paradas del portero Shamir, como tampoco las tres exclusiones en el equipo español, que por el contrario sí aprovechó sus minutos de superioridad numérica, con una diferencia de hasta cuatro goles.

El descanso llegó con el marcador en 13-16 a favor de España, en el que destacaron los cuatro tantos de Daniel Fernández (seis en total al final del encuentro). Desde el inicio de la segunda mitad, los Hispanos buscaron apretar el acelerador e Israel comenzó a sufrir el desgaste físico por su juego demasiado dependiente del central Lumbroso (siete goles) y la falta de rotación.