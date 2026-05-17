Sigue en directo el partido CD Arenteiro-SD Ponferradina
CD Arenteiro
En directo
0
1
SD Ponferradina
Slavy (34')
Real Avilés Industrial 1-Barakaldo CF 2.
A esta hora de la tarde la Deportiva ocupa puesto de play off.
Fede San Emeterio x Frimpong (lesionado).
Gol de la Deportiva
0-1-Centro de Calderín y en el primer palo se adelanta Slavy para marcar.
Amarilla a Jordan.
Bilbao Athletic 1-Guadalajara 0.
Real Avilés Industrial 1-Barakaldo CF 1.
Domina la Deportiva, pero sin crear mucho peligro.
Centro de Andoni al que no llega por centímetros Slavy.
A punto de robar Keita al portero.
La Deportiva, a un gol de meterse entre los 5 primeros.
Tenerife 2-Pontevedra 0.
Acaba de marcar el Arenas Club en Madrid y la afición de la Deportiva ovaciona ese tanto en el campo.
Tiro duro de Calderón con la diestra que se va muy cruzado.
Salva Alvin
Tiro de falta directa de Andoni buscando la escuadra y la saca de ésta Alvin.
Slavy solicita un agarrón en el área, aunque la Deportiva no solicita el VAR.
Gol del Tenerife. Tenerife 1-Pontevedra 0.
Centro de Andoni que remata desviado de cabeza Slavy.
El Real Avilés Industrial se adelanta ante el Barakaldo CF; 1-0.
Balón filtrado por Borja Vázquez y Frimpong manda alto en el área.
Tiro forzado de Frimpong que se va fuera.
Golpeo de Bilal que salva abajo Prieto con una buena mano.
Arranca el duelo
Sacó el Arenteiro y estuvo 30 segundos sin jugar y sin que la Deportiva presionase. Fue una protesta por la falta de cobro de los jugadores locales. Los futbolistas de la Deportiva les aplaudieron.
La jornada es de horario unificado, por lo que todos los choques han de empezar a la vez.
Estuvo calentando Xemi por si Calderón no estuviese bien, pero finalmente forma el 2º de ellos.
Salen los equipos al son del Himno Galego en el Día Das Letras Galegas.
Previa y novedades
La SD Ponferradina disputa hoy su penúltimo partido de liguero y el último fuera de casa, rindiendo visita al Arenteiro, colista y descendido. El duelo parece más sencillo de lo que va a ser ante un rival herido y con una plantilla que esta semana denunciaba impagos. El cuadro blanquiazul necesita ganar para llegar con vida a la última fecha y optar aún al play off. Si falla el Real Madrid Castilla, la Deportiva podrá depender de sí misma el último día. Si no falla el merengue, la Deportiva tendría opciones sin depender de sí misma el próximo sábado. Y aunque pierda hoy el Pontevedra en Tenerife, tendría que no ganar el último día para que la Deportiva le pasase. Hay que recordar que en un triple empate con Real Madrid Castilla y Pontevedra o en un cuádruple en el que también entrase el Barakaldo CF, la escuadra berciana no se clasificaría.
El encuentro arranca a las 17.00 horas en Espiñedo y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. Habrá más de 300 seguidores blanquiazules en el estadio.
Nafti tiene clavado el 1-3 de la 1ª vuelta contra el cuadro carballiñés. Desde entonces el cuadro verde sólo ha ganado dos encuentros, uno si nos circunscribimos al 2026 y a la 2ª vuelta. Y viene de cuatro derrotas. El técnico cuenta con las ausencias por lesión de Vasco, Borja Valle (aunque está en la convocatoria) y Erik Morán. Calderón finalmente jugará tras ser duda hasta última hora. Slavy entra en el equipo inicial por Pau Ferrer y mantiene el 4-4-2 de las últimas jornadas.
El ex blanquiazul Juanfran García es el 4º entrenador de la escuadra ourensana en la presente campaña. No ha ganado en los 10 partidos que lleva en el banquillo (3 empates y 7 derrotas). El valenciano tiene las ausencias del sancionado Jaume Cuéllar y de los lesionados Alpfa, Lasure, Mingo y Nacho Ramón, aunque recupera a Chuca y Bastida. Por tanto, no cuenta con ninguno de sus dos delanteros. Chuca hará las veces de punta y forma el equipo con un 5-4-1.
El partido lo dirige el arrigorriagarra Ekaitz Ikiñi García Arriola (Comité Vasco), que esta temporada debuta en la categoría y que dirigió el pasado mes de noviembre del Deportiva 2-Zamora CF 0.
Alineaciones
·CD Arenteiro (5-4-1): 1 Alvin, 22 Jordan Sánchez, 2 Moya, 5 Gorka, 4 Eliseo Falcón, 15 Diego Moreno; 23 Bilal, 21 Álex López, 6 Brais Val, 7 David Ferreiro; 10 Chuca.
Convocatoria: 3 Luca, 8 Dani González, 13 Diego García -ps-, 14 Adilson, 17 José Antonio Molina, 25 Bastida.
DT: Juanfran García.
·SD Ponferradina (4-4-2): 1 Andrés Prieto -c-; 12 Koke, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 7 Calderón, 22 Esquerdo, 16 Frimpong, 18 Borja Vázquez; 8 Slavy, 17 Keita.
Convocatoria: 2 Andújar, 4 Moltenis, 6 Fede San Emeterio, 9 Cortés, 10 Borja Valle, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 20 Pau Ferrer, 21 Mfulu, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·Árbitro: Ekaitz Ikiñi García Arriola (Euskadi); auxiliares: Jon Aostri y Jaime Campelo; cuarto árbitro: Alberto Gómez.