La Ponferradina se mantiene en la pelea por entrar al play off tras ganar al Arenteiro

Publicado por Ataúlfo Omens O Carballiño Creado: Actualizado:

La Ponferradina cumplió con su obligación en Espiñedo y llegará con opciones de entrar en play-off a la última jornada tras imponerse al Arenteiro por la mínima. El conjunto berciano dominó el encuentro durante toda la segunda mitad y supo gestionar su ventaja ante un rival ya descendido. Con este triunfo, la Deportiva queda empatada a puntos con Pontevedra, Real Madrid Castilla y Barakaldo en una apretada lucha por las dos plazas de promoción que todavía quedan por decidir.

El campo municipal de Espiñedo acogió una primera parte intensa y cargada de tensión competitiva entre un Arenteiro ya descendido matemáticamente y una Ponferradina que llegaba obligada a ganar para seguir soñando con alcanzar los puestos de play-off de ascenso.

El encuentro arrancó con una imagen poco habitual. Tras el saque inicial, los jugadores de ambos equipos permanecieron completamente parados durante unos segundos como gesto de apoyo a la plantilla gallega por la situación de impagos que atraviesa el club ourensano.

Después de la protesta, el choque comenzó con mucho ritmo y fue el Arenteiro quien avisó primero. A los dos minutos, Kandoussi estuvo cerca de sorprender al conjunto berciano con un remate peligroso que obligó a Andrés Prieto a realizar una gran parada para evitar el primer tanto del encuentro.

Sin embargo, la reacción de la Ponferradina fue inmediata. El equipo leonés asumió rápidamente el control del balón y comenzó a instalarse en campo contrario, buscando con insistencia la portería defendida por Alvin. La Deportiva generó su primera gran ocasión en una acción a balón parado. Andoni López ejecutó una falta directa de manera magistral buscando la escuadra, pero Alvin respondió con una gran estirada para desviar el balón a saque de esquina.

El conjunto berciano siguió dominando el juego y apenas dos minutos después volvió a rozar el gol en una llegada de Calderón, cuyo disparo se marchó ligeramente desviado. El dominio territorial de la Ponferradina fue creciendo con el paso de los minutos. Los visitantes movían el balón con criterio y encontraban espacios ante un Arenteiro que trataba de defenderse cerca de su área y salir al contragolpe.

Mientras el cuadro blanquiazul insistía sobre el área rival, llegaron buenas noticias para el banquillo leonés desde otro campo. El Real Madrid Castilla, rival directo en la lucha por el play-off, encajaba un gol frente al Arenas, un resultado que abría momentáneamente las puertas de la promoción de ascenso para la Deportiva.

Poco después llegó el premio para el conjunto berciano. En una acción por banda derecha, Calderón puso un centro preciso al interior del área y Slavy apareció para meter el pie y enviar el balón al fondo de la red, estableciendo el 0-1 y colocando de manera provisional a la Ponferradina en puestos de play-off.

El tanto reforzó todavía más la confianza del cuadro leonés, que continuó llevando la iniciativa frente a un Arenteiro que tenía dificultades para frenar las llegadas visitantes. La Ponferradina incluso estuvo cerca de ampliar diferencias al filo del descanso. Andoni López volvió a incorporarse al ataque y puso un balón peligroso al área que no encontró rematador por muy poco.

La segunda mitad estuvo marcada por el control absoluto de la Ponferradina, que manejó el partido con autoridad y apenas concedió opciones a un Arenteiro que acusó el desgaste y las dificultades para frenar el dominio visitante.

El conjunto berciano monopolizó la posesión desde el inicio del segundo tiempo y buscó con insistencia un segundo gol que le permitiera afrontar con mayor tranquilidad el tramo final del encuentro. La Deportiva circulaba el balón con paciencia y trataba de encontrar espacios ante un cuadro gallego cada vez más replegado.

Aunque el ritmo del partido descendió respecto a la primera mitad, la Ponferradina siguió acercándose con peligro al área rival. La mejor ocasión llegó en el minuto 65, cuando Keita probó suerte con un potente disparo desde fuera del área que se marchó por encima del larguero por muy poco.

El encuentro terminó de ponerse de cara para el conjunto leonés en el minuto 70. Bastida vio la tarjeta roja directa y dejó al Arenteiro con un jugador menos en el tramo decisivo del partido, complicando todavía más las opciones del equipo ourensano. Con superioridad numérica, la Ponferradina continuó dominando el juego y estuvo muy cerca de sentenciar definitivamente el choque pocos minutos después. En el 73, Borja Vázquez puso un centro peligroso al área y Keita conectó un remate que se encontró con el cuerpo de Alvin, que evitó el 0-2 con una gran intervención.

El conjunto blanquiazul mantuvo el control territorial hasta el final, moviendo el balón con criterio y evitando cualquier intento de reacción de un Arenteiro que apenas logró inquietar la portería defendida por Andrés Prieto durante toda la segunda parte.