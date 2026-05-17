La Cultural Leonesa insiste en renovar a De la Barrera

La Cultural se encuentra en el fondo de la tabla clasificatoria de Segunda División, aunque las opciones matemáticas de salvar la categoría existen tras la victoria ante el Eibar (2-1), cuando le quedan dos partidos por disputar, frente al Burgos CF (domingo 24 de mayo en el Reino de León a partir de las 18.30 horas) y finalmente contra la Real Sociedad B en San Sebastián en horario aún por concretar. Con independencia de la categoría en la que milite el equipo leonés la próxima temporada 2026-2027, en Segunda División o Primera Federación, De la Barrera tiene todas las bendiciones de los que gobiernan el club para seguir en el cargo, después de la presencia de su nuevo representante en las dependencias del Reino de León este pasado sábado con motivo del encuentro liguero Cultural-Eibar.

Los números son objetivos y claros. Pese a que De la Barrera tiene peor coeficiente de puntos sumados que Ziganda y similar al de Llona, el asesor deportivo de Natichu Alvarado, Antonio Martínez (que fue quien lo fichó), se encapricha con la continuidad del técnico gallego en el cargo, con el nuevo director deportivo Asier Goiria como convidado de piedra. Manzanera ya fue el mandado de Antonio Martínez y por derivación de Natichu Alvarado. El efecto De la Barrera se queda de momento en 9 puntos de 39 posibles en los 13 encuentros que lleva al mando, con un coeficiente de 0,69 puntos por partido.

Raúl Llona logró 4 puntos al frente del banquillo de la Cultural en Segunda División antes de su destitución el 22 de septiembre de 2025. El técnico riojano, que había conseguido el ascenso la temporada anterior como campeón de Primera Federación, dirigió al equipo únicamente durante las 6 primeras jornadas. Tras su salida, después de la derrota ante el Castellón en el Reino de León (1-3), el equipo se encontraba en posiciones de descenso, a un punto de la zona de permanencia. El preparador riojano sumó 4 puntos de 18 posibles, con un coeficiente de 0,66 puntos por partido.

Ziganda sumó un total de 23 puntos en sus 21 partidos de Liga. Esta cosecha promedio 1,1 puntos por jornada, logrando estabilizar al equipo leonés. Su llegada supuso un revulsivo para el equipo leonés, sacándolo de las dudas iniciales y acercándolo a la zona media-alta de la tabla, hasta que con motivo del mercado de invierno el club dejó peor plantilla de la que tenía y ‘El Cuco’ no se sometió a los caprichos de los que mal dirigen la entidad a la hora de alinear a los nuevos fichajes. El sentir de la hinchada culturalista es que si Ziganda hubiera seguido como técnico, conocedor de las virtudes y defectos de una plantilla descompensada, varios partidos que se han perdido, a buen seguro que con el técnico navaro se habrían acumulado más puntos (Racing de Santander, Granada CF, Córdoba, CD Mirandés y Albacete) en la salvación más barata de la historia de la Segunda División con 22 equipos.

- Ziganda sumó 23 puntos en 21 partidos (1,1 puntos por jornada) y De la Barrera lleva 9 puntos en 13 partidos (0,69 puntos de media)