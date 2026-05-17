El cántabro Alejandro Morante, último debutante en el primer equipo leonés

El extremo cántabro de 20 años Alejandro Morante disputó ante el Eibar (2-1) los primeros minutos de la temporada con la Cultural Leonesa, al entrar en el minuto 75 sustituyendo a Diego Collado y convertirse en el tercer jugador del filial en debutar con el primer equipo.

Con anterioridad al jugador formado en la cantera del Racing de Santander y que milita en el Júpiter Leonés, ya habían disfrutado de minutos el centrocampista Marcos de la Riva en la eliminatoria de Copa del Rey ante el FC Andorra, superada por el conjunto leonés por 4-2 y el centrocampista, también cántabro, Nico Toca, que lo hizo en el primer partido de LaLiga Hypermotion ante el Burgos CF (5-1).

De la Riva, que incluso fue titular ante el conjunto del Principado, resultó posteriormente lesionado de gravedad perdiéndose la mayor parte de la actual temporada, mientras que Toca ha disputado con el segundo equipo culturalista en la Tercera Federación 17 encuentros del campeonato de Liga recién concluida.

EL RACING SUBE A 1ª DIVISIÓN

El Racing de Santander vuelve a Primera División, catorce años después, tras imponerse al Valladolid (4-1) y aprovechar el tropiezo del Almería ante Las Palmas (1-2). No fallaron los hombres de José Alberto y en la primera oportunidad que tuvieron hicieron realidad la ilusión que llevaba persiguiendo el conjunto santanderino las dos últimas temporadas.