Pilar Álvarez y Raúl Fernández ganan la Truchillas-Vizcodillo

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

La 27ª edición de la Truchillas-Vizcodillo ‘Memorial Óscar Pollán’ coronó como triunfadores a Raúl Fernández y Pilar Álvarez. El paso ligero que el grupeto de cabeza llevaba por la Laguna Maliciosa hacía ver que la edición volvería a ser trepidante. Manuel Ángel Castro (GM Ensidesa Xixón) pasaba por el avituallamiento en primer lugar con Raúl Fernández (Fisiorama) y Francisco González (CD SoloRunners) a su caza, posiciones que se cambiarían en la cota del Vizcodillo en el que Raúl ganaría un puesto comenzando a liderar la prueba.

JUAN CARLOS SANTIAGO/RAÚL GONZÁLEZ

En mujeres a su paso por la laguna iba encabezada por María Elena de la Vega del Campurrianas Running Club seguida de Pili Álvarez de Astorga Running, posiciones que alternarían a su paso por el vértice geodésico con Pili a la cabeza (1 hora y 30 minutos) seguida por María Elena.

La bajada favorecía a los corredores más montañeros permitiendo a Raúl Fernández y Pilar Álvarez aumentar su renta frente a sus seguidores. En poco tiempo cruzaban la meta Raúl Fernández (1h37:23) con tres minutos sobre Manuel Ángel Castro y 16 segundos más con Manuel Belver.

JUAN CARLOS SANTIAGO/RAÚL GONZÁLEZ

Fueron las corredoras veteranas las que entraron en meta en primer lugar con Pili (2h31:43) que sería acompañada en el cuadro de honor por María Elena de Vega (2h37:09) y Nary Ly (2h49:11). Paula Fernández (Astorga Running) y primera corredora absoluta, paró el crono en 2h52. Veteranos fue para José Juan, mientras que Moisés Liébana era el mejor corredor local.