La Bañeza no puede con el San José

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Bañeza y el San José soriano han decidido emplazarse para decidir quien de los dos disputará la final por el ascenso al grupo VIII de Tercera Federación para el próximo domingo 24 de mayo a las 18.00 horas en el Campo Municipal San Juan, situado en la localidad de Garray, a tan solo cinco kilómetros de la ciudad de Soria.

Y se decidirá todo en la vuelta de la eliminatoria porque en la ida disputada en tierras bañezanas, ninguno de los dos contendientes fue capaz de perforar la portería contraria a lo largo de los 90 minutos.

Los dos equipos se tuvieron mucho respeto durante una primera parte que sirvió también de tanteo. El balón se jugaba sobre todo en el mediocampo y no hubo ocasiones claras de gol. Ya en el segundo período, La Bañeza al ejercer de local trató de hacerse valer, con los ánimos de sus aficionados insuflando fuerza, pero el balón no quiso entrar. Y todo queda abierto. Los bañezanos tendrán que ganar por su peor clasificación.

En la otra eliminatoria de semifinales para ascender desde la 1º División Regional de Aficionados de Castilla y León, el Turégano segoviano arrolló al Betis de Valladolid (segundo del grupo B, el de La Bañeza) por 4-1.