Jonatan Rodríguez se apunta el Rallysprint Minero Villa de Fabero

Victoria para el equipo berciano formado por Jonatan Rodríguez y Jahaciel Prada a bordo de su Mitsubishi Lancer Evolution X en el XII Rallysprint Minero Villa de Fabero celebrado en la localidad de la cuenca minera del Bierzo. Un triunfo que premió su buen hacer a lo largo de la prueba a pesar de la destacada nómina de rivales que lucharon por el mismo objetivo.

El segundo peldaño del podio final iba a corresponder a Alfredo Sal y Raquel Ruiz con el Citroën DS3 R5, encargándose los siempre rápidos Israel Martínez y su copiloto Rubén Barciela de cerrar el tercer puesto con su Renault Clio. En la siempre competida Copa Boxescars la victoria correspondería a Pablo Martínez copilotado por Manuel Barbas en su Citroën Saxo en una gran remontada en el último tramo. Hay que destacar la gran participación del equipo femenino formado por María Becerra y Yanira de los Ángeles que situarían su Peugeot 106 en un meritorio vigésimo séptimo puesto de la clasificación general.

DL

En una prueba marcada por la gran cantidad de público asistente favorecido por una nutrida lista de inscritos y unas condiciones meteorológicas muy favorables, un total de 54 participantes completarían los tres tramos cronometrados que unen Fabero con Anllarinos. La prueba, valedera para el campeonato de Castilla y León, se desarrolló con total normalidad, cumpliéndose los horarios establecidos y sin ningún incidente destacable más allá de varios equipos que abandonarían en el transcurso de la misma.