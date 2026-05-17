El fútbol de cantera luce en Astorga

Astorga vibró con el mejor fútbol de base. Lo hizo durante un fin de semana intenso, que tuvo como protagonistas a 46 equipos de nueve clubes y a cinco triunfadores. El Torneo Ciudad de Astorga aunó en los campos de Cosamai deporte y compañerismo. También muchas dosis de emoción en una competición que se desarrollaba bajo el sistema de liguilla y posteriormente una fase final eliminatoria.

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En prebenjamines La Virgen A superó en la final a La Bañeza mientras que en el partido por el tercer puesto el Coyanza ganaba al Veguellina. En benjamines el Olímpico de León subía a lo más alto del podio después de medir sus fuerzas futbolísticas en la final ante La Virgen A. Tercero era La Bañeza A y cuarto el CD Astorga A.

También tuvieron su protagonismo los debutantes aunque en este caso no existía una clasificación final. En alevines era el Pinilla el que se llevaba el gato al agua tras superar en la final al Olímpico de León mientras que en el partido por la tercera plaza el CD Astorga A superaba a La Bañeza A.

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La categoría infantil también contó con protagonismo en la capital maragata, en este caso con el Veguellina como triunfador por delante del Pinilla A, La Bañeza y Coyanza por este orden. Y en cadetes, los anfitriones del CD Astorga se llevaban el gato al agua al imponerse en la final al Coyanza por 1-0. La Bañeza concluía en la tercera posición por delante del Olímpico de León.

El Torneo Ciudad de Astorga organizado por el CD Astorga con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de Caja Rural y RBH Global también tuvo su espacio para homenajear a una de las personas que más ha hecho por el fútbol base en Astorga, Ricardo García. Con la presencia de sus hijos y nietos, Ricardo recibía por parte del alcalde José Luis Nieto y del responsable del CD Astorga Hugo Murciego una placa. Tampoco faltó el partido entre los jugadores que a lo largo de tantos años se han formado en el club.

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