Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Las pistas del campus de Vegazana de la Universidad de León acogieron el 16 de mayo de 2026 la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes de División de Honor Femenina – Liga Iberdrola, con la presencia del ULE Sprint Atletismo como anfitrión en un cuadrangular de máxima exigencia frente a Super Amara BAT, L’Hospitalet Atletisme y la A.D. Marathon.

El conjunto leonés finalizó la jornada en cuarta posición con 142 puntos, en una competición marcada por el gran nivel e igualdad de los clubes participantes. El ULE Sprint logró cinco victorias individuales. Lara Tomé Álvarez se impuso en los 200 metros con un registro de 24.65, mientras que María Gómez Resino venció en los 400 metros vallas con 58.94, marca personal.

En los concursos, Sophia Isadora Molina López-Negrete fue primera en salto de altura con 1.69 metros, Tilena Martínez Fernández ganó el lanzamiento de peso con 14.98 metros y María López Muñoz se adjudicó la jabalina con 47.75 metros, logrando también marca personal.

El equipo sumó además varias segundas posiciones clave: Ángela García Sancho en 800 metros (2:07.12), María Ignacia Eguiguren Zalaquett en 100 metros vallas (14.25), June Arbeo Sarriugarte en 3.000 metros obstáculos (11:12.17), Luz María Siafa Etoha en peso (13.08 metros) y Rocío García Castañeda en martillo (49.14 metros, marca personal).

El Universidad de León Sprint Atletismo logro llevar a cabo así una actuación excelente, en la que todas las atletas contribuyeron al resultado global dentro de un sistema de competición en el que cada puesto resulta determinante. Todos los clubes alinean dos atletas por cada una de las 18 pruebas, sumando un total de 40 participaciones por encuentro.

A falta de la clasificación oficial definitiva, el conjunto leonés se situaría en la novena posición de la clasificación general, encuadrado en el grupo que disputará la lucha por la permanencia, aunque con la mejor puntuación de su serie y a un solo puesto de haber accedido a la final por el título.

El resultado confirma la progresión paulatina del equipo en la élite del atletismo patrio y su capacidad para competir con regularidad al máximo nivel frente a los principales clubes del país, consolidando su crecimiento en la primera categoría y afrontando con ambición la jornada final que se disputará el 14 de junio, en la que se decidirá el resultado de la Liga Iberdrola.