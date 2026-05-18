Los astorganos María Domínguez y Rubén Ferreira brillan en la icónica Zegama-Aizkorri

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Los jóvenes atletas maragatos María Domínguez Ibáñez y Rubén Ferreira González, integrantes del Club Astorga Running, vivieron el pasado fin de semana una experiencia inolvidable al participar en la XV Zegama-Aizkorri Junior Trail, celebrada en el marco del aniversario por el primer cuarto de siglo de la esta prestigiosa carrera que se lleva a cabo en las tierras vascas de Guipúzcoa, y considerada una de las pruebas de trail running más emblemáticas y exigentes del mundo.

Ambos corredores fueron seleccionados entre apenas un centenar de jóvenes privilegiados que tuvieron la oportunidad de colgarse un dorsal en una edición histórica de la prueba vasca, compartiendo escenario con algunos de los mejores atletas internacionales de montaña.

Desde el club destacan el enorme valor que esto supone y el orgullo que significa ver a dos jóvenes de Astorga representar al equipo y a la ciudad bimilenaria en un evento de semejante prestigio internacional, fruto de muchos años de esfuerzo, pasión por la montaña y dedicación diaria a los entrenamientos.

La jornada estuvo marcada por unas condiciones espectaculares para el público, aunque muy duras para los participantes debido al barro acumulado por las lluvias de los días anteriores. El terreno provocó numerosas caídas y torceduras, entre ellas la sufrida por Rubén Ferreira González, que volvió a resentirse de su tobillo durante la prueba. A pesar de ello, el joven astorgano mostró un enorme espíritu de superación y consiguió finalizar la prueba en un meritorio 46º puesto con un tiempo de 58:57.

Por su parte, María Domínguez Ibáñez completó una actuación sobresaliente, firmando una espectacular cuarta posición absoluta con un tiempo de 1h01:19, quedando a las puertas del podio internacional en una competición de altísimo nivel.

Además de competir, ambos pudieron disfrutar del ambiente único que rodea a Zegama y seguir de cerca a auténticas leyendas del trail running mundial como Kilian Jornet, Rémi Bonnet, Oihana Kortazar o el leonés Manuel Merillas, que firmó una brillante actuación entre la élite internacional.

Para el Club Astorga Running, este fin de semana supone mucho más que unos resultados deportivos: representa la ilusión de ver crecer a jóvenes deportistas de Astorga que llevan con orgullo el nombre de la ciudad a escenarios de primer nivel mundial.