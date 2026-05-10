Raúl Celada y Kathy Tisalema se apuntan el triunfo en unos 10K de Astorga de récord

Astorga se convirtió por unas horas en la capital del atletismo español. Lo hizo con una carrera de 10K que batió muchos récords y que coronó como triunfadores a Raúl Celada y Kathy Tisalema, ambos con el récord de la prueba incluido.
Con más de mil protagonistas en la línea de salida que llevó la organización a realizar dos salidas diferentes la nómina de favoritos la completaban un buen número de atletas tanto en categoría masculina como la femenina con la presencia estelar del bicampeón del mundo de maratón Abel Antón.
En un recorrido de 5 km al que se tuvieron que dar dos vueltas al primer paso un grupo de tres atletas comandaba la carrera con Celada, Daniel Alonso y Kevin Viñuela marcando el paso con un registro de 15:42. A un segundo de ellos lo hacía Ricardo Rosado.
Mientras en la categoría femenina la ecuatoriana Kathy Tisalema completaba esa primera parte con un crono de 17:14 seguida casi dos minutos por Laura Sánchez y Verónica Robla.
En la segunda vuelta Raúl Celada iba a poner una marcha más para escaparse de sus compañeros y repetir el triunfo del pasado año en la capital maragata batiendo el récord que él mismo establecía en 31:07. Segundo era Daniel Alonso a 34 segundos mientras que la tercera posición se la apuntaba Kevin Viñuela 55 segundos del vencedor.
En cuanto a la categoría femenina Kathy Tisalema refrendaba su condición de favorita apuntándose la victoria con una marca de 35:24 superando en casi 4 minutos a la segunda clasificada Laura Sánchez piedrafita mientras que Verónica Robla ocupaba la tercera posición.
Raúl Celada y Kathy Tisalema se apuntan el triunfo en unos 10K de Astorga
Algunos de los corredores de la 10K de Astorga
