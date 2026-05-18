La Diputación de León destina 100.000 euros a deportes autóctonos y juegos tradicionales

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La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención con un presupuesto de 100.000 euros destinada a apoyar la actividad de las federaciones deportivas de lucha leonesa, otros deportes autóctonos y juegos tradicionales leoneses durante la temporada de 2026.

La ayuda, gestionada por el área de Juventud y Deporte, tiene como objetivo respaldar a las entidades deportivas legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta y que desarrollen actividades vinculadas a estas disciplinas tradicionales de la provincia.

Se considerarán gastos subvencionables las tasas federativas, los gastos de arbitraje, los del personal técnico necesario para la práctica de la actividad deportiva, los médico-sanitarios, la compra de premios, los de publicidad y difusión, los de alquiler, montaje y desmontaje de instalaciones, los traslados o los gastos de gestoría hasta un máximo de 200 euros por solicitante, entre otros.

Podrán optar a la ayuda las actividades que se desarrollen entre el 1 de enero y el 18 de diciembre de 2026 y el plazo para la presentación de solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la Institución provincial será de veinte días hábiles a contar desde el lunes 18 de mayo.