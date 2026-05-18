El FID reúne en junio a Cadenas, Aranzana y De la Barrera en un encuentro histórico para inaugurar el X Aniversario

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Para arrancar el camino hacia nuestro X Aniversario, la organización del FID ha decidido volver a los orígenes. El viernes 5 de junio, reunirá a Los otros Reyes de León, o lo que es lo mismo, a tres de los entrenadores más importantes en la historia del deporte leonés. Por primera estarán juntos en un mismo escenario los tres hombres que han gobernado las pizarras leonesas y han llevado el nombre de la ciudad de León a lo más alto.

Nunca antes se han visto juntos, en un evento de este tipo, a estos tres referentes del deporte leonés. En la Cuna del Parlamentarismo existirá la opción de escuchar las enseñanzas de tres referentes del Reino de León en el plano deportivo. Será, además, el prólogo al gran acontecimiento de septiembre, donde se llevará a cabo el X Aniversario del FID Ciudad de León Abanca.

El inicio del acto está previsto para las 20.00. Debido a la gran expectación generada y para un mejor control del aforo, el emplazamiento final exacto se confirmará de forma oficial en los días venideros. La entrada será gratuita, pero requerirá reserva previa. Tendrán prioridad los socios del FID, con un periodo exclusivo de inscripción hasta el próximo viernes y mediante un formulario que recibirán en sus correos. Las plazas restantes se abrirán posteriormente al público general, cuya inscripción se hará a través de la web forosfid.org.

La Experiencia FID Los otros Reyes de León cuenta con el apoyo de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, Aguas de León, Abanca, Diputación de León, Universidad de León, Peugeot Eslauto y Vadinia.

Será un gran acto con la presencia de los técnicos que han logrado las tardes más gloriosas para el deporte leonés. Tres referentes en sus respectivos deportes que nos hicieron saltar del asiento, que nos enseñaron a creer cuando nadie lo hacía y que han llevado el nombre de nuestra tierra con orgullo por todo el mundo.

Tres técnicos que lograron efemérides

El que fuera entrenador del Ademar León, Manolo Cadenas, ha vivido tres etapas en el conjunto leonés. En 1995 fichó por el Ademar León, club en el que permaneció durante doce temporadas y con el que logró los mayores éxitos hasta la fecha: una Asobal (2000-01), Copa del Rey de 2002, Copa Asobal de 1998 y Recopa de Europa en dos ocasiones (1998/99 y 2004/05). En la temporada 2012/13 regresa como entrenador durante un año, y la tercera etapa en el Ademar León fue entre 2019 y 2023.

Gustavo Aranzana dirigió a Baloncesto León en dos etapas: Entre 1989 y 1997, y en el periodo 2005 y 2008. Con el conjunto leonés logró el ascenso a la ACB en dos ocasiones (1989-90 y 2006-07), además de ganar la Copa Príncipe en la campaña 2006/2007. El histórico técnico de Baloncesto León fue elegido mejor entrenador en las temporadas 1991/1992 y 1992/1993.

Rubén de la Barrera es el actual entrenador de la Cultural Leonesa en Segunda División desde el pasado mes de febrero. Anteriormente, en mayo de 2016, se convirtió en entrenador del conjunto leonés en Segunda B. Tras una gran temporada en la que solo perdió cuatro partidos de 38, el equipo acabó como primer clasificado del grupo I. En la promoción de ascenso, derrotó al Barcelona B y al Lorca F. C., proclamándose así campeón de Segunda B y ascendiendo el equipo leonés a Segunda División 43 años después. Al año siguiente continuó en el club, pero no pudo conseguir la permanencia, descendiendo de nuevo a Segunda B en la última jornada de liga.