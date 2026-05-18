Cultural Leonesa-Burgos CF, declarado de alto riesgo

El partido del domingo Cultural Leonesa-Burgos CF en el Reino de León ha sido declarado de alto riesgo.DL

El partido entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Burgos CF, correspondiente a la jornada 41 de Segunda División y que se disputará el domingo 24 de mayo a las 18.30 horas en el Estadio Reino de León, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

La decisión se ha adoptado tras el análisis de los informes de seguridad, según ha informado el Ministerio del Interior.

La medida obliga a los clubes a aplicar medidas adicionales de seguridad, entre ellas la prohibición de la venta de entradas el día de partido, la delimitación de un espacio específico para la afición visitante y el refuerzo del control de accesos al estadio, además de un dispositivo reforzado de las fuerzas de seguridad en el entorno del recinto.

En el caso de la Cultural Leonesa, la situación es crítica. El equipo leonés está a cuatro puntos de la permanencia, marcada por el Cádiz, con sólo dos jornadas por disputarse, por lo que necesita ganar sus partidos y esperar combinaciones de resultados favorables. La salvación también depende de lo que hagan Huesca y Mirandés.

El Burgos CF, séptimo en la tabla, afronta las dos últimas jornadas con 66 puntos, igualado con el sexto puesto (Castellón), que marca la última plaza de play off de ascenso a Primera División.

El conjunto de Luis Miguel Ramis necesita que fallen rivales directos como el Castellón, además de recortar distancias con equipos como Málaga o Las Palmas, situados a tres puntos.