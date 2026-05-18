Subcampeonato autonómico infantil de ajedrez para Valencia de Don Juan

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Las escuelas deportivas de ajedrez de Valencia de Don Juan acudieron al Campeonato de Edad Escolar de Castilla y León de Ajedrez el 16 de mayo en Zamora. Había logrado la plaza en el campeonato provincial. Volvió a hacer un excelente torneo en esta final autonómica, donde se dieron cita los mejores escolares de cada provincia. Obtuvieron un más que meritorio segundo puesto empatando a puntos con los primeros. Los componentes del equipo fueron: David Rodríguez, Izan Ugidos, Martín Rodríguez y Hernán de Campo.

Este subcampeonato de Castilla y León pone un gran broche final a la competición escolar, donde las Escuelas Deportivas Municipales de Ajedrez de Valencia de Don Juan han sido protagonistas en esta modalidad deportiva, tras proclamarse campeones provinciales por equipos en las categorías benjamín, alevín e infantil. Sobresalen a nivel individual los hermanos Tristán de Campo en categoría benjamín y Hernán de Campo en categoría alevín, ambos como campeones provinciales.

La escuela municipal de ajedrez cuenta en la actualidad con 18 alumnos. El ayuntamiento coyantino quiere agradecer al monitor de la Escuela de Ajedrez, Daniel, por su trabajo, así como a los padres y madres que han acompañado y colaborado en todo momento con la escuela de ajedrez, lo que se ha reflejado en los excelentes resultados.