«Quedan dos exámenes para el final de curso, como ya dijo Natichu Alvarado»

La tertulia digital 'El VARDiario de León' analizó la jornada deportiva. Con respecto a la Cultural Leonesa, las opiniones de Óscar Díez, José Antonio Pérez y Juan Simón fueron diversas y en algunos casos radicalmente opuestas en su sentir. «El equipo leonés se juega la permanencia en Segunda División en las dos jornadas que restan para concluir la Liga y ahora toca estar concentrados al máximo para lograr el objetivo», comentó Pérez. A continuación, Juan Simón expuso: «Hay vida y toda la atención debe estar en el campo de juego. Es muy importante para León mantenerse en el fútbol profesional». Y Óscar Díez remató: «No debe haber prisa para renovar a nadie por parte del club, ni al entrenador ni a los jugadores». Todo ello con la moderación de Ángel Fraguas: «Natichu ya dijo en su momento que las notas se ponen al final del curso».