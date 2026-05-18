La calculadora de la Ponferradina de la fase de ascenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El deportivismo reza a ‘San Avilés’ y a ‘Santa Guadalajara’. Además de por el triunfo propio, la clasificación para el play off pasa por que alguno de esos dos puntúe ante Pontevedra CF y Real Madrid Castilla respectivamente. Por tanto, primero hay que hacer los deberes. Pero el reglamento de los desempates en caso de igualadas múltiples a puntos depara una paradoja como que la formación blanquiazul puede quedarse fuera de la fase de ascenso aun ganando, y puede clasificarse empatando y hasta perdiendo. En este último caso tendrían que perder también Castilla y Barakaldo CF y que no perdiese el Pontevedra CF.

La anulación de un gol postrero del Zamora CF el domingo ante el Cacereño derivó en el triunfo 1-2 del equipo verde y el consiguiente descenso de Atlético Osasuna Promesas y Guadalajara. El conjunto alcarreño ya no se jugará nada ante el Real Madrid Castilla. No obstante, los dos descendidos pueden provocar incluso un quíntuple empate a 43 puntos con una sola plaza de salvación. La misma se la juegan Ourense CF, CF Talavera de la Reina y Real Avilés Industrial. Por tanto, el conjunto asturiano necesita puntuar para salvarse y no depender de que fallen el cuadro auriense y el cerámico.

La otra mala noticia de la tarde del domingo fue el empate del Real Madrid Castilla ante el Arenas Club en el minuto 95. En los instantes previos la Deportiva dependía de sí misma.

EMPATE CON EL CASTILLA

Las únicas combinaciones de que el Castilla y la Deportiva se jueguen la 5ª plaza entre ellos es que ambos empaten, gane el Pontevedra y pierda el Barakaldo CF o gane el Barakaldo CF y pierda el Pontevedra. En ambos casos se clasificaría el Castilla, pues estaría empatado el golaverage particular (3-3) y el general con la Deportiva (+9); al empatar ambos, ninguno vería alterada su diferencia general; y el Castilla ha metido más goles (posibilidad utópica de clasificación: La Deportiva empatase a 18 goles más de los que empatase el Castilla).

En todo caso, al no depender de sí misma la SDP, siempre habrá que estar pendientes de los resultados de los demás.