Recurso contra el club San Guillermo

La Liga de Equipos se encuentra en incertidumbre por el recurso a la Federación.m. pérez

Publicado por Álvaro Quiñones León Creado: Actualizado:

El equipo formado por Esla-Rueda/Prioro/Los Leones ha puesto ayer un recurso por alineación indebida del club San Guillermo de Cistierna en el corro que enfrentó a ambos el pasado sábado 16 de mayo.

Se trata de la luchadora Adriana Fernández, cuya categoría es la de infantil femenina, pero que compitió en sénior femenina, lo que implica un salto de más de una categoría, que es lo máximo que permite el reglamento de la competición.

Si la Federación de Lucha Leonesa da la razón a Esla-Rueda/Prioro/Los Leones serían estos los que pasarían a disputar la final por el título contra el Valle del Curueño, mientras que San Guillermo se vería relegado a la lucha por el tercer puesto.