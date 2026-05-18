El Bierzo nutre a la Cultural Leonesa juvenil

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural juvenil, como campeona de Nacional, logró el ascenso a División de Honor, la máxima a la que se puede optar y donde tendrá como rivales el próximo año a equipos de la talla del Real Madrid, el Atlético o el Rayo Vallecano.

Dentro de los componentes de la plantilla que han logrado esta efeméride se encuentran cuatro jugadores bercianos y uno maragato pero con pasado en la Ponferradina. Se trata de Manuel Robles, Raúl Calvo, Ángel Ochoa e Izan Iglesias como nativos de la comarca y Diego Julián como nacido en Astorga.

Esto es una muestra del valor que tiene El Bierzo en los triunfos leoneses, siendo una zona que no puede quedar relegada en una esquina y debe de ser valorada en su justa medida en el presente y el futuro.