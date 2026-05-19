Alejandro Alonso vence en Simancas y logra plaza para León

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El joven jugador leonés de pádel Alejandro Alonso Carrera, se ha proclamado campeón del clasificatorio nacional celebrado en la localidad de Simancas, ubicada en la provincia castellana de Valladolid, consiguiendo de esta manera una plaza directa para disputar la tercera prueba del circuito nacional que se desarrollara en León, entre los próximos días 19 y 21 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad, en las instalaciones de Central Pádel León.

Esta prueba congregara en León a las mejores promesas masculinas y femeninas del pádel de toda la geografía peninsular, que previamente han tenido que ser campeones de sus respectivas autonomías, siendo el último torneo puntuable antes del campeonato de España.