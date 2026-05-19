Negro logra el tercer puesto, si bien peleó por el segundo hasta el final

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Carlos Fernández Negro volvió a subirse al podio en la 2ª prueba del Campeonato de España de Rallycross, la celebrada en la localidad lusa de Castrelo Branco. El berciano peleó por la 2ª plaza hasta el final, aunque finalmente fue 3º. Este resultado le permite seguir en la 2ª plaza del certamen nacional antes de sobrepasar el ecuador del mismo. Tino Iglesias mantiene el liderato. «Con cada sesión nos encontramos más cómodos y durante la final me noté que tenía más ritmo que Tino, pero no tenía hueco para adelantar», afirma Negro.