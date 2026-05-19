El Abanca Ademar León inicia la efeméride de su 70º cumpleaños con una cena de gala

Publicado por Guillermo Mieres La Bañeza Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar León, club señero en la ciudad cuna del parlamentarismo en la práctica del balonmano cumple en 2026 la cifra de 70 años de existencia. Todo el mundo en la urbe leonesa recuerda la Asobal de 2000-01 o las Recopas logradas en 1999 y 2005, cuando el nombre de León se convirtió en sinónimo de victoria en el viejo continente.

Con motivo de ello, el club ha decidido darle un color especial a su recurrente cena fin de temporada que se lleva a cabo cada año en mayo. Tal evento se ha realizado en la Finca Valdemora, conocido salón de banquetes ubicado en las proximidades de la ciudad de La Bañeza.