El Bembibre HC, homenajeado por el Ayuntamiento por su temporada

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC disfrutó de la recepción oficial que le brindó el Ayuntamiento de la localidad en el Salón de Actos del Consistorio. La alcaldesa, Silvia Cao, acompañada de casi todos los concejales de la Corporación, hizo un alegato felicitando al equipo, cuerpo técnico y junta directiva del club, dando la enhorabuena por el logro conseguido y haber llevado el nombre de Bembibre a la Copa de la Reina y «haber logrado llegar a la semifinal a la que no llega cualquiera, y menos un equipo pequeño».

Destacó el carácter luchador del equipo, sobre todo con el resultado tan adverso en la semifinal. «Todo eso fue un orgullo para toda la Corporación, lo que habéis conseguido, un equipo de Bembibre que compite contra equipos de fuera y se ha logrado que el hockey sea conocido en el Bierzo y en nuestra comunidad».

Tuvo palabras de felicitaciones hacia la directiva, representada por Jesús Blanco, y al técnico Carlos Figueroa.