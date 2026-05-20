La leonesa Mireya González anuncia su retirada

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La lateral derecha leonesa Mireya González ha usado su Instagram personal para dar a conocer su retirada del balonmano profesional mediante carta abierta y jugará el 23 de mayo su último partido.

Lo hará con 34 años y tras abandonar León con 16 para jugar en el Alcobendas tras haberse formado en la cantera del Cleba. «Quizá no hay una forma perfecta de poner en palabras lo que el balonmano ha significado para mí. Ha sido mi vida durante muchos años. Hoy, con el corazón lleno, puedo decir que todo mereció la pena».

Ha sido una trotamundos, jugando en Francia, Hungría y Rumanía, donde dirá adiós al deporte de su vida. También ha defendido la selección española 129 veces.