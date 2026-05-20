Los apodos que han aparecido en el Bernabéu, Wanda y Camp Nou tras el fallo de Google Maps

Vista del estadio Santiago Bernabeu en Madrid. El Real Madrid ha hecho oficial la suspensión provisional durante 2024 de los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, que ha reprogramado para el próximo año para verificar el "estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente". "El Real Madrid C.F. comunica que ha decidido reprogramar de manera provisional su agenda de eventos y conciertos del estadio Santiago Bernabéu. Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente", informó en un comunicado el club blanco. EFE/ Víctor Lerena

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La aplicación de navegación más utilizada del mundo ha vuelto a demostrar que ningún sistema digital está completamente a salvo de las intrusiones. Google Maps ha sido víctima de un curioso hackeo que ha permitido a varios usuarios modificar los nombres de algunos de los estadios de fútbol más emblemáticos de España. El Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano y el Spotify Camp Nou han aparecido con denominaciones completamente ajenas a su identidad oficial, algunas de ellas con claras connotaciones humorísticas y otras directamente provocadoras.

Este incidente ha puesto de manifiesto una brecha de seguridad en el sistema de Google que permite a usuarios malintencionados editar información de lugares públicos sin pasar por los controles habituales de verificación. Durante varias horas, millones de personas que consultaban la ubicación de estos recintos deportivos se encontraron con nombres completamente distintos a los oficiales, generando confusión y, en muchos casos, hilaridad entre los aficionados al fútbol.

La compañía tecnológica estadounidense todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre cómo se produjo exactamente esta vulnerabilidad, aunque fuentes cercanas al desarrollo de la plataforma apuntan a un fallo en el protocolo de verificación de ediciones sugeridas por los usuarios. Google Maps permite que cualquier persona proponga cambios en la información de establecimientos y lugares, pero estos deberían pasar por un proceso de revisión antes de hacerse efectivos.

Los ataques al estadio del Real Madrid

El coliseo blanco ha sido, sin duda, el principal objetivo de estas bromas digitales. El estadio que actualmente se encuentra en proceso de remodelación apareció renombrado con varios apodos a lo largo del día. Entre ellos destaca 'Arbeloa cono', una referencia directa a las declaraciones que Gerard Piqué realizó en 2015 durante una entrevista, cuando utilizó este término de forma despectiva para referirse al entonces lateral del Real Madrid.

Aquella broma del exdefensa del FC Barcelona se convirtió en un fenómeno viral que persiguió a Álvaro Arbeloa durante años. Los críticos utilizaban el término 'cono' para señalar una supuesta falta de dinamismo y movilidad del jugador sobre el terreno de juego. Ahora, casi una década después, los hackers han recuperado esta polémica para atacar digitalmente al estadio madridista.

Otro de los nombres que apareció fue 'Knockout de Tchouaméni', en clara alusión al altercado que protagonizaron los futbolistas Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento del Real Madrid. Las imágenes de aquella pelea circularon por redes sociales y generaron un intenso debate sobre el ambiente interno en el vestuario merengue. Los hackers no dudaron en utilizar este episodio para rebautizar temporalmente el recinto.

Más provocador resultó el apodo 'Campo de entrenamiento del Barça', que hace referencia a los buenos resultados históricos que el equipo catalán ha cosechado cuando visita el estadio madrileño. Esta denominación apunta directamente a una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial, el Clásico español, y busca herir el orgullo de la afición blanca recordando derrotas dolorosas.

También apareció brevemente el nombre 'Mbappé Dictador', aunque no se ha podido confirmar el origen o la intención específica de este apodo. Podría relacionarse con las informaciones que apuntan al enorme poder de decisión que tendría la estrella francesa en el club, algo que ha generado polémica en medios deportivos de España y Francia.

El Wanda Metropolitano rebautizado como la Antártida

El estadio del Atlético de Madrid tampoco se libró de este ataque informático. El recinto colchonero apareció renombrado como 'Antártida', un apodo que combina dos críticas recurrentes al club madrileño. Por un lado, hace referencia al término 'pechofrío', utilizado de forma despectiva para señalar una supuesta falta de carácter en momentos decisivos.

Por otro lado, el nombre alude a las gélidas temperaturas que se registran habitualmente en el estadio durante los meses de invierno. La ubicación del Wanda Metropolitano, en una zona elevada de Madrid, y su diseño arquitectónico hacen que las corrientes de aire sean frecuentes y que las sensaciones térmicas sean especialmente bajas cuando el termómetro desciende.

Numerosos aficionados visitantes se han quejado en temporadas anteriores de pasar frío durante los partidos nocturnos, y esta circunstancia se ha convertido en un argumento humorístico recurrente en redes sociales. Los hackers aprovecharon precisamente esta característica para renombrar el estadio rojiblanco.

Implicaciones de seguridad y respuesta de Google

Este incidente plantea serias dudas sobre los protocolos de seguridad de Google Maps, una herramienta que utilizan diariamente cientos de millones de personas en todo el mundo para orientarse, buscar establecimientos y planificar rutas. Si los hackers pueden modificar información de lugares tan relevantes como estadios de fútbol, también podrían alterar datos de hospitales, comisarías u otros servicios esenciales.

La compañía californiana trabaja habitualmente con un sistema de verificación colaborativo que depende de las aportaciones de los propios usuarios. Este modelo ha demostrado ser eficaz en la mayoría de casos, pero acontecimientos como el registrado con los estadios españoles evidencian que existen vulnerabilidades que pueden ser explotadas.

Expertos en ciberseguridad consultados señalan que este tipo de ataques, aunque aparentemente inofensivos y de carácter humorístico, representan un problema potencialmente grave si se utilizan con intenciones maliciosas. La desinformación geográfica podría tener consecuencias importantes en situaciones de emergencia.

Google ya ha restaurado los nombres oficiales de todos los estadios afectados y probablemente reforzará los mecanismos de verificación para evitar que incidentes similares vuelvan a producirse. Mientras tanto, este curioso hackeo ha servido para recordar viejas polémicas del fútbol español y para demostrar, una vez más, que el ingenio de los internautas no conoce límites cuando se trata de gastar bromas relacionadas con la rivalidad deportiva.