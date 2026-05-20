El Aston Villa de Emi Buendía y Unai Emery se viste de campeón

Publicado por José Manuel Andrés Estambul Creado: Actualizado:

FRIBURGO 0

Atubolu, Kübler (Makengo, min 73), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, min 61), Treu, Eggestein, Höfler (Höler, min 61), Beste (Günter, min 86), Manzambi, Grifo (Scherhant, min 73) y Matanovic.

ASTON VILLA 3

Dibu Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres (Mings, min 88), Digne (Maatsen, min 81), Lindelof (Onana, min 66), Tielemans (Douglas Luiz, min 88), McGinn, Rogers, Buendía (Sancho, min 81) y Watkins.

Goles: 0-1, min 41: Tielemans; 0-2, min 45: Emi Buendía; 0-3, min 58: Rogers. Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Treu, Buendía, Cash y McGinn. Incidencias: Final de la Europa League disputada en el Besiktas Park de Estambul.

Nadie tose a Unai Emery en la Liga Europa. El español presume ya de cinco títulos con tres equipos diferentes en la segunda competición del Viejo Continente, después de que su Aston Villa hiciese buenos los pronósticos, imponiéndose con meridiana claridad al desbordado Friburgo (0-3) en una final decantada antes del descanso, con los golazos de Tielemans y el ex jugador de la Cultural Emi Buendía, y sentenciada por Rogers, ya en la segunda parte.

No hubo color en Estambul y el conjunto de Birmingham añadió un trofeo europeo a esas vitrinas que ya presumían de la Copa de Europa y la Supercopa de Europa de 1982. Han pasado más de cuarenta años de aquellos tiempos dorados, pero el Villa recupera brillo en Europa de la mano de un técnico que ya firmó unas semifinales de la Conference en la temporada 2023-24 y especialmente los cuartos en la Champions de la pasada campaña, cuando el a posteriori campeón PSG se interpuso en su camino. Emery le ha cambiado la cara al equipo inglés, entre los mejores de la Premier con una muy buena plantilla pero también una excelente dirección técnica. Si además se añade su estrella en la segunda competición de clubes de Europa, en la que ya acreditaba cuatro títulos, tres con el Sevilla (2014, 2015 y 2016) y uno más con el Villarreal (2021), la fórmula del éxito estaba cantada. Y eso que pese al aparente favoritismo inglés, el Friburgo firmó una interesante puesta en escena. Pero poco a poco se fue diluyendo ante un rival con mucha pegada que supo sacar partido a su buena defensa y su solvencia en ataque con el ex culturalista Emi Buendía como uno de sus estiletes... y goleador.