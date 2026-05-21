Radoja, medio de la Cultural Leonesa: ''No tiene sentido darle vueltas a partidos pasados, lo que pudo ser y no fue''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El jugador serbio de la Cultural, Nemanja Radoja, se mostró confiado en la victoria ante el Burgos y valora el apoyo de la afición, que ha agotado las entradas para el duelo contra los castellanos. ''Siempre es bueno ver que la gente culturalista cree en nosotros''.

''No tiene sentido darle vueltas a partidos pasados, lo que pudo ser y no fue'', comentó sobre los puntos perdidos en los instantes finales de algunos partidos. Ahora cree que ''hay que centrarse en ganar, y como ya no dependemos de nosotros mismos, esperar que se den los resultados que nos sirven''.

El futbolista, que fue internacional por Serbia en 2016 durante su etapa en el Celta de Vigo, se refirió a la no clasificación del equipo balcánico para el próximo Mundial, que empieza el 11 de junio, como un ''fracaco''.