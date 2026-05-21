Éxito del torneo para el balonmano base organizado en Sariegos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El IX Torneo de Balonmano Ayuntamiento de Sariegos se confirmó como una gran fiesta. Ocho campos, 56 equipos y casi 700 jugadores dieron forma a una edición para el recuerdo.

En las categorías prebenjamín, benjamín y alevín se disputaron los encuentros, pero sin clasificación. En infantiles y cadetes sí hubo ganadores: La Calzada en infantil femenino; Sariegos en infantil y cadete masculino; y Cleba en cadete femenino.

La formación de todos los participantes en el pabellón de Sariegos, y la entrega de medallas y obsequios a manos de Juan José Sampedro, presidente Club Balonmano Sariegos, y Roberto Aller Llanos, alcalde del Ayuntamiento de Sariegos, puso broche de oro al torneo que deja un listón muy alto para futuras ediciones.