Homenaje en la Diputación de León al Bembibre HC femenino

Publicado por Javier Pérez Redacción Creado: Actualizado:

La Diputación de León recibió al Bembibre Hockey Club en el salón de plenos del Palacio de los Guzmanes para reconocer el «logro histórico» que supone para el conjunto berciano el haber disputado por primera vez las semifinales de la Copa de la Reina.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, acompañado por la diputada de Deportes, Patricia Martínez, recibió al presidente del club, Jesús Blanco; al entrenador, Carlos Figueroa; a la capitana, Gisela Vicente; así como a las jugadoras y al cuerpo técnico del Bembibre HC en un acto en el que también participó el diputado José Pellitero y que sirvió para poner en valor el papel del deporte femenino.