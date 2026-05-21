Oro provincial para José Manuel Juan Cifuentes

José Manuel Juan Cifuentes sumó un nuevo trofeo para sus vitrinas. Fue de oro con el título provincial de pesca en la modalidad de salmónidos lance. Juan Manuel, que en apenas una semana buscará ser protagonista también en el Nacional que tendrá como escenario las aguas del río Órbigo, lograba cerrar su participación en el EDS de Ponferrada en las aguas del Sil con los mejores números de los 26 pescadores presentes. Y dominando desde la primera manga.

El Provincial reunió a los mejores. Y así se demostró a lo largo de una competición que fue mejorando conforme pasaban las horas. Las mañanas fueron más adversas.

Aun así, esa circunstancia no fue impedimento para que los participantes mostraran su mejor versión. Y ahí José Manuel Juan fue el más certero. Sus cinco capturas en esa manga con la trucha que al final fue la de mayores dimensiones de todo el campeonato (59 centímetros) lo llevaron a situarse en cabeza junto a Gentile.

En la segunda manga iban a ser los dos pescadores con los que compartiría el podio, Julio Ramón Hernández y Óscar del Blanco, los que se emparejarían con él a la postre campeón, cediendo algo de terreno el propio Gentile.

En esa terna Juan Manuel Juan Cifuentes lograba firmar las dos mangas finales con una solvencia notoria para hacerse con el triunfo con 12 puestos en total y 23 capturas, mientras que con 24 puestos y 20 capturas subía al segundo peldaño del podio Julio Ramón. El cuadro de honor lo completaba Del Blanco con 27 puestos y 18 capturas. A las puertas de los trofeos se quedaban completando el top-5 Javier Martínez Huete y Ricardo Arias Quiñones. Para el campeón del Provincial de Salmónidos Lance 2026, este éxito supone uno más en un palmarés que incluye éxitos también autonómicos y nacionales y que agradecía, entre otros, a su amigo Torreblanca por su ayuda para acometer la competición en las aguas del Sil, así como la firma de cañas Dorada. Con una organización notable, y en un escenario con el mismo calificativo, el Provincial refrendó el gran nivel de la pesca en cuanto a sus competidores en León, justo a las puertas de que algunos de ellos, incluidos José Manuel, Julio y Óscar, intenten ser también protagonistas en el Nacional del 28 al 31 de mayo.