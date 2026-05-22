El Ademar León puja por ser sexto

El billete rumbo a Europa es ya un escenario imposible para el Abanca Ademar desde hace algunas jornadas. No obstante, los leoneses esperan acabar de la mejor manera la Liga. Restan dos partidos y la sexta plaza aparece como aliciente al que agarrarse para sumar. Incluso este sábado (18.30 horas, Palacio de Deportes de León) con el añadido de verse las caras no solo con el rival directo para ese reto, también con un viejo conocido con el que existe la rivalidad que envuelve un derbi autonómico, el Atlético Valladolid.

Los de Luis Puertas, con dos puntos de ventaja sobre su adversario de esta tarde, tras la igualada conseguida en la primera vuelta en el pabellón Huerta del Rey, se asegurarían con un triunfo mantener la posición que ahora ocupan. Pase lo que pase en la última jornada en la que el Abanca Ademar se verá las caras con otro club de la Comunidad, el Villa de Aranda.

El técnico ademarista contará con las bajas confirmadas del guardameta iraní Saeid y del central Adrián Fernández, además de la duda del extremo internacional júnior, Sergio Sánchez, tres de los jugadores que abandonarán el equipo leonés esta temporada, al igual que el también extremo Darío Sanz y el lateral Samu Saiz.

La trayectoria del conjunto leonés ha sido descendente con tan solo cuatro puntos (una victoria y dos empates) en las últimas seis jornadas, lo que le descolgó de sus opciones de pelear por las plazas europeas, perdiendo también la baza de lograr el billete continental a través de la Copa del Rey tras ser eliminado en la ronda previa a la fase final por el Viveros Herol BM Nava.

Esos reveses frenaron su trayecto en esta fase de la competición que se cerrará en dos jornadas y a la que los ademaristas esperan edulcorar con sendas victorias. La primera este sábado en el Palacio de Deportes de León frente al Atlético Valladolid y la siguiente en la pista del Villa de Aranda. Los 35 puntos (tiene 31) se presentan como meta para un plantel leonés que espera contar con una amplia presencia de aficionados en el encuentro de su despedida como local de la presente Liga. Y con el agradecimiento de la victoria.