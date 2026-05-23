Cultural Leonesa-Burgos CF, ganar o ganar

Ganar o ganar. Es el único dilema para los dos equipos, Cultural Leonesa y Burgos CF, este domingo en el Reino de León a partir de las 18,30 horas, en un duelo autonómico en el que el conjunto leonés se juega sus opciones de permanencia en Segunda División y el Burgos CF busca su primera clasificación para una fase de ascenso a Primera División. Los locales, después de salvar su primera final con la victoria ante el Eibar (2-1), buscan repetir triunfo, algo que tan solo han logrado en una ocasión en la temporada, en la primera vuelta con Ziganda como entrenador, mientras que su sustituto, Rubén de la Barrera, tan solo ha sumado en esta etapa dos victorias en los trece encuentros al frente del equipo.

El técnico gallego cuenta con las bajas de Iván Calero por sanción y por lesión del capitán Rodri Suárez y Manu Justo, además del catarí Homam El-Amim que tuvo que incorporarse a la concentración con su país de cara al Mundial. De la Barrera recupera a un jugador para el centro del campo, Thiago Ojeda, que, aunque no estará todavía al cien por cien, sí puede volver a la convocatoria y estar disponible si el entrenador lo considera oportuno a lo largo del encuentro.

En el duelo de la primera vuelta en El Plantío, que abría el campeonato y la vuelta a la categoría de plata de los culturalistas ocho temporadas después, encajaron la derrota más amplia de la actual campaña, 5-1, en un choque que quedó marcado al minuto de iniciarse con una pena máxima, que además, supuso la expulsión de Selu Diallo y que transformó el Burgos que después doblegó sin dificultades al equipo, entonces dirigido por Raúl Llona.

El cuadro de Luis Miguel Ramis está obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de alcanzar el play off de ascenso. El técnico del conjunto burgalés reconoció en la previa que la situación es «atípica», ya que el equipo suma 66 puntos y aun así no depende de sí mismo. Destacó la fortaleza mental y la regularidad competitiva de una plantilla que llega al tramo decisivo convencida de sus posibilidades.

El Burgos tendrá las bajas de Curro, sancionado, y de Mario González, que no llegará a tiempo para el encuentro. Aun así, el entrenador confía en la profundidad del grupo para competir en un duelo que prevé «de mucha tensión competitiva», donde los detalles y la gestión emocional serán determinantes.

El Reino de León presentará un gran ambiente, rozando el lleno y declarado de alto riesgo.