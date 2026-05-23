Este domingo se cumple un año del ascenso de la Cultural Leonesa a Segunda División

La Cultural ascendió a Segunda División hace exactamente un año (24 de mayo de 2025) de forma directa tras lograr un empate ante el FC Andorra (1-1), adecuado a las expectativas que esperaba para hacerse con una plaza en la categoría de plata del fútbol español, en la que se está codeando con los mejores de las estructuras del fútbol profesional. Día de júbilo en León ese sábado 24 de mayo de 2025, con su afición de la mano al grito de ¡¡¡Cultural, Cultural, Cultural!!!