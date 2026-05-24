El derbi Cultural Leonesa-Burgos se deja sentir en el casco antiguo de la ciudad de León

Numerosos seguidores del Burgos se han desplazado a la capital para seguir un partido declarado de alto riesgo.Virginia Moran

Las aficiones de la Cultural Leonesa y del Burgos CF se hacen sentir con fuerza en el casco antiguo de León, sobre todo en el Barrio Húmedo y en el Barrio Romántico, con motivo del enfrentamiento de este domingo a partir de las 18.30 horas en el estadio Reino de León.

El desplazamiento masivo de seguidores castellanos desde Burgos ha reportado una gran presencia de aficionados burgaleses en el centro histórico de León, ambiente que se ha caldeado en las horas previas al encuentro con gritos de ánimo de las dos hinchadas a sus respectivos equipos. Los culturalistas en busca de todavía conseguir la permanencia en Segunda División y los burgaleses para alcanzar las plazas que conllevan disputar el play off de ascenso a Primera División.

La afición del Burgos CF con más de un millar y medio de desplazados a León se hace sentir con fuerza desde primeras horas de la mañana de este domingo en el casco antiguo de León, sobre todo en el Barrio Húmedo y en el Barrio Romántico.

Las horas previas al choque se caracterizan por un ambiente festivo, con los seguidores de ambos equipos poblando los bares y las calles céntricas de la ciudad con cánticos y banderas, generando un ambiente de derbi vibrante que ha sido declarado de alto riesgo.

El partido llega en una fase decisiva de la temporada, con el Burgos CF buscando meterse en play off, con el objetivo de dar un paso más hacia el ascenso a Primera División frente a una Cultural que busca sumar una victoria de gran valor para aspirar a la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

El partido propicia de momento una fiesta del fútbol en el centro de la ciudad leonesa, pese a ser catalogado como de alto riesgo debido a la gran afluencia de seguidores castellanos con sus colores blanco y negro tiñendo las zonas céntricas de León antes del choque deportivo entre el equipo leonés y el castellano.