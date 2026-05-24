Se cumple un año del último ascenso de la Cultural Leonesa a Segunda División, en fotos

El 24 de mayo de 2025 quedó grabado en la memoria de la ciudad de León como una jornada de júbilo y orgullo deportivo, al lograr la Cultural y Deportiva Leonesa el hito de subir a Segunda División. En un ambiente de profunda emoción, tanto el club como su afición celebraron con gran alegría el regreso del equipo al fútbol profesional tras una temporada histórica.
Celebración en el Reino del ascenso a Segunda División de la Cultural
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La Cultural va directa al cielo de Segunda División
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El León Arena ruge con la Cultural ante el ascenso
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