Diario de León

Se cumple un año del último ascenso de la Cultural Leonesa a Segunda División, en fotos

La Cultural consigue el ascenso directo a Segunda División arropada por miles de leoneses en una tarde de gloria para una afición volcada con el equipo

La Cultural consigue el ascenso directo a Segunda División arropada por miles de leoneses en una tarde de gloria para una afición volcada con el equipoRAMIRO Y ÁNGELOPEZ

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Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El 24 de mayo de 2025 quedó grabado en la memoria de la ciudad de León como una jornada de júbilo y orgullo deportivo, al lograr la Cultural y Deportiva Leonesa el hito de subir a Segunda División. En un ambiente de profunda emoción, tanto el club como su afición celebraron con gran alegría el regreso del equipo al fútbol profesional tras una temporada histórica.

Equipo y afición se aliaron en un ascenso que beneficia a León.

Equipo y afición se aliaron en un ascenso que beneficia a León.RAMIRO

Celebración en el Reino del ascenso a Segunda División de la Cultural

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La Cultural va directa al cielo de Segunda División

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 RAMIRO / ÁNGELOPEZ

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 RAMIRO

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La afición de la Cultural celebra la subida a Segunda División del equipo culturalista.

La afición de la Cultural celebra la subida a Segunda División del equipo culturalista.VIRGINIA MORAN

El León Arena ruge con la Cultural ante el ascenso

La afición de la Cultural celebra la subida a Segunda División del equipo culturalista.

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El León Arena ruge con la Cultural ante el ascenso

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