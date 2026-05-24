La Bañeza vende cara su piel en Soria

Publicado por Ariadna Olmedo Soria Creado: Actualizado:

La Bañeza cayó eliminada con la cabeza alta en las semifinales del play-off de ascenso tras perder en el partido de vuelta ante el San José por 3-1, en un encuentro que se decidió en la prórroga al llegarse en el tiempo reglamentario con empate (1-1).

Los dos equipos salieron jugando con mucha intensidad y tratando de decantar la eliminatoria a su favor lo antes posible tras el empate sin goles cosechado en el partido de ida de las semifinales jugado en el campo municipal bañezano de La Llanera.

Los sorianos sorprendieron de salida y se cobraron ventaja en la eliminatoria con un gol tempranero de De Miguel, que marcó un gran gol desde su propio campo, sorprendiendo a Bene a los cinco minutos. Sin embargo, los bañezanos no se descompusieron en ningún momento y buscaron con ambición la portería rival. Encontraron su recompensa al filo del primer cuarto de hora de la primera parte con un gol de Bryan, que volvía a igualar la eliminatoria.

Ambos conjuntos tuvieron sus opciones de adelantarse en el marcador, pero la más clara la tuvo al filo del descanso el equipo leonés con un penalti señalado a su favor, pero Jorge Prieto lanzó fuera la pena máxima. Tras el paso por los vestuarios, el ritmo de juego que imprimieron los dos conjuntos fue alto en un partido bastante equilibrado y que se podía decantar en favor de uno u otro bando. Los bañezanos, con los cambios, buscaron dar una mayor frescura a su juego y no bajar el nivel de intensidad.

Al final del tiempo reglamentario, se llegó con empate (1-1) y el partido se vio abocado a una prórroga. La Bañeza mantuvo sus ilusiones intactas y contó con el apoyo de aficionados bañezanos que no dejaron de animar a su equipo en la parte decisiva de la eliminatoria.

Sin embargo, el San José se puso de nuevo por delante en la eliminatoria con el 2-1 anotado en la primera parte de la prórroga por Marcos González. El equipo leonés tuvo que asumir riesgos y los locales sentenciaron la eliminatoria con el 3-1 marcado en la segunda parte del tiempo suplementario por medio de Iraola.

En la otra eliminatoria, el Turégano segoviano eliminó por un total de 6-3 al Betis de Valladolid (4-1 en la ida y 2-2 en la vuelta) lo que implica que los dos equipos que lucharán por la tercera plaza de ascenso en discordia desde la Primera División Regional de Aficionados a Tercera Federación saldrán del grupo A, que comprende las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Soria. Como campeones de sus respectivos grupos ya tienen el ascenso directo asegurado desde hace unas semanas el Calasanz soriano y el Salamanca B.