La Bañeza FC, obligada a ganar al San José para meterse en la final

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Llegó la hora de la verdad para La Bañeza FC. El equipo morada afronta este domingo (18.00 horas) el partido de vuelta de la semifinal de ascenso a la Tercera Federación frente al San José en el Campo San Juan de la capital soriana en el que se juega en 90 minutos toda la temporada con la obligación de conseguir la victoria para poder disputar la gran final con una única plaza de ascenso en juego.

Tras el empate sin goles en el partido de ida disputado el pasado domingo en La Llanera a los dirigidos por José Benito Martínez solo les vale la victoria, ya que en caso de empate se clasificará para la ronda final el conjunto soriano por haber finalizado la competición regular en la segunda posición en el Grupo A frente a la tercera lograda por el equipo bañezano, presentando ambos aspirantes unos números favorables a los castellanos a lo largo de los 30 partidos disputados. El San José sumó un total de 67 puntos, solo superado por uno por el Calasanz, mientras La Bañeza sumó 55.