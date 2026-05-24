De la Barrera: "La Cultural es capaz para fijar el futuro y con quién»

La gestión de Natichu Alvarado es muy criticada por la afición de la Cultural y Deportiva leonesa.VIRGINIA MORÁN

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, afirmó a la conclusión del partido: «Se podía haber conseguido la permanencia. Aunque existen situaciones de eficacia y eficiencia que no acertamos». A continuación, expresó: «Todos somos responsables del descenso, aunque creo que todos pusimos lo mejor. El fútbol es así».

El técnico gallego de la Cultural ve el futuro de esta manera: «El club tiene cosas positivas para reconstruirse. Seguro que con trabajo puede revivir situaciones como recuperar la categoría perdida. Sin duda, es un paso atrás. Se trata de un momento complicado, aunque estoy convencido de que esto lo va a superar. Estoy seguro de que tanto la Cultural como León León volverán a vivir lo que se vivió hace un año, para instalarse definitivamente», en referencia a la Segunda División.

Con respecto a su continuidad como entrenador de la Cultural, dijo: «No espero tener ya una reunión con el club. La entidad tiene capacidad en cuanto a la gestión de cómo desarrollar el futuro y con quién».