Las fotos de los ganadores de la Fideber de Macías

La Fiesta del Deporte Berciano (Fideber), organizada por Manolo Macías y presentada por Toño Jiménez, de Onda Cero Bierzo, volvió otro año con más fuerza que nunca para cumplir su XXXVII edición, premiando a todos los agentes del deporte de la comarca.

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