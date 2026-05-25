Todos contentos

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Este domingo al finalizar el partido de la Cultural contra el Burgos CF todo el público se fue contento para su casa. Con lo sucedido esta temporada llego a esta conclusión. Por una parte, la afición desplazada desde Burgos cantaba y aplaudía a su equipo por seguir optando al play off de ascenso a Primera División. El resto de público, seguidor de la Cultural, se dividió en dos bandos: los que abandonaron el campo sin pitar al palco y otros 1.500 que se quedaron a aplaudir la vuelta de deshonor que realizó la plantilla. Entonces, llego a la conclusión de que los 10.600 asistentes se fueron contentos con la temporada realizada y ninguno mostró su malestar con el palco.

¿Por qué no se pita al palco? Es el conformismo instaurado en la afición de la Cultural desde la era Llamazares, preparado a conciencia por el propio Felipe, para tachar de malos culturalistas a los que protestan cuando las cosas van mal. Pero desde el club distorsionan la realidad. Lo que se debería reconocer desde la Cultural, por parte de sus dirigentes, es que se hacen las cosas mal, que no es lo mismo. Manzanera ha tenido su parte de culpa y ha sido la cabeza de turco, pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tuvo la ultima palabra para que Raúl Llona continuara como entrenador para comenzar una nueva etapa en Segunda División cuando era cuestionado por toda la afición? ¿Quién dejó irse a Barri con contrato en vigor? ¿Quién permitió confeccionar la plantilla tan tarde con la Liga ya empezada? ¿Quién firmó y permitió dar cinco bajas y sólo tres altas en el mercado de invierno? ¿Quién decidió y optó por firmar en invierno un sexto central cuando hasta las palomas que sobrevuelan la tribuna del Reino de León veían que la Cultural necesitaba un atacante? ¿Quién es el responsable de poner a tres entrenadores de perfil completamente opuesto en una misma temporada? El empresario que deja su empresa en manos de sus subordinados es porque desconoce los productos o los servicios a los que se dedica. Y, por supuesto, corre un grave riesgo de que su empresa se va a estancar, nunca crecerá y está abocada a la quiebra. Por lo acontecido este domingo al término del partido en el Reino de León, en el que nadie mostró su disconformidad con el palco, se deduce de que parece ser que todos los aficionados de la Cultural están satisfechos con que su equipo milite en la tercera categoría del fútbol español de la que tanto cuesta salir, no sea que te tachen de que no eres culturalista.