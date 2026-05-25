El VARDiario de León: «Es el momento de dejar hacer su trabajo a Goiria»

El futuro del entrenador De la Barrera al frente de la Cultural dependerá, según han indicado, tanto la apoderada, Natichu Alvarado, como el nuevo director deportivo, Asier Goiria, de la decisión de éste último, a pesar del indiscutible respaldo público mostrado hace semanas desde la cúpula de la entidad por mantener en el cargo al técnico gallego, después de ser contratado por el asesor deportivo y adjunto a la dirección general, Antonio Martínez.

La tertulia 'El VARDiario de León' expuso que la libertad de Goiria para desempeñar su cargo «se verá cuando designe al entrenador que prepare el proyecto deportivo en Primera Federación», con diferentes opiniones.